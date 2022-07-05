Президент РФ Владимир Путин на встрече во вторник с главой Мордовии Артемом Здуновым поддержал идею развивать в регионе производство отечественных кормов для домашних животных, назвав "глупостью для России" импорт такой продукции из-за рубежа.

Здунов, в частности, сообщил, что в этой сфере "рынок практически был импортным", но теперь в Мордовии его осваивают, первая продукция уже поступила в торговые сети.

"Импорт корма для животных, да? Глупость, казалось бы, для России", - заметил Путин.

Глава Мордовии в ответ обратил внимание на большой объем данного рынка.

"Мы нацелены его завоевать, потому что [это] большие деньги", - сказал он.

"Да, конечно. Так и надо сделать", - поддержал президент.