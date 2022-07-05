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2 часа назад

На Украине озвучили нанесенный инфраструктуре страны ущерб

Елена Прошина

Ущерб от разрушений инфраструктуры Украины составляет $95 млрд. Об этом заявил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков, пишет РИА Новости.

На Украине озвучили нанесенный инфраструктуре страны ущерб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в настоящее время бюджет страны почти на 100% направлен на нужды военных и социальные выплаты. При этом каждый месяц наблюдается дефицит в $5 млрд. Общий ущерб от разрушения инфраструктуры в стране достигает $95 млрд.

Кубраков также добавил, что за последние три месяца на Украине были открыты 43 временных перехода в пограничных пунктах пропуска, восстановлены 13 железнодорожных мостов и переходов, расчищено более 1 тыс. километров дорог.

«Благодаря усилиям государства и бизнеса уже удалось увеличить грузоперевозки в дунайских портах почти в 4 раза. Строим логистику на западных границах, и уже можно говорить об увеличении грузопотока на КПП в 2,6 раза», - сказал он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что к настоящему времени прямой ущерб инфраструктуре страны от российской спецоперации составил более $100 млрд. Он также добавил, что сейчас план восстановления Украины оценивается в $750 млрд. Главным источником финансирования, по его мнению, должны стать конфискованные активы РФ.

Экономика,Денис Шмыгаль,
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