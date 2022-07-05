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2 часа назад

Европарламент одобрил вступление Хорватии в зону евро с 2023 года

ТАСС

Европарламент (ЕП) на сессии в Страсбурге одобрил переход Хорватии на евро с 1 января 2023 года. Об этом говорится в коммюнике пресс-службы ЕП, опубликованном во вторник на его сайте.

Хорватия перейдет на евро с 2023 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Доклад, указывающий, что Хорватия выполнила все условия для перехода на евро с 1 января 2023 года, поддержан 539 депутатами. Против проголосовали 45, 48 парламентариев воздержались", - отмечается в пресс-релизе.

Парламент признал, что власти Хорватии сделали "много для гармонизации цен в стране с уровнем еврозоны", однако признают, что необходимо продолжать работу в этом направлении.

В коммюнике отмечается, что для перехода Хорватии в зону евро позицию Европарламента должны поддержать страны, входящие в ЕС.

Экономика,Европарламент,ЕС,
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