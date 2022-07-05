Собянин: торговля и услуги находятся выше показателей прошедшего года

«Сегодня ситуация развивается более менее стабильно, можно сказать, что целый ряд показателей находится уже в норме. Это касается и торговли, мы видим по всем показателям, продовольственная и непродовольственная торговля и услуги находятся выше показателей прошедшего года. <…> Никакого обвала не произошло, более того, когда мы активно обсуждали, например, вопросы торговли, обеспечения населения товарами первой необходимости, сегодня эти вопросы сняты, сегодня их нет», - сказал Собянин.