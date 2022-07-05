Собянин: торговля и услуги находятся выше показателей прошедшего года

Экономика России в условиях санкций развивается стабильно, показатели находятся в норме. Об этом в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций сообщил мэр Москвы, первый заместитель председателя комиссии Сергей Собянин.
«Сегодня ситуация развивается более менее стабильно, можно сказать, что целый ряд показателей находится уже в норме. Это касается и торговли, мы видим по всем показателям, продовольственная и непродовольственная торговля и услуги находятся выше показателей прошедшего года. <…> Никакого обвала не произошло, более того, когда мы активно обсуждали, например, вопросы торговли, обеспечения населения товарами первой необходимости, сегодня эти вопросы сняты, сегодня их нет», - сказал Собянин.
Он отметил, что региональные бюджеты работают также стабильно, идет повышательный тренд объема поступлений.
«Понятно, что такая динамика роста бюджетов к концу года будет снижена, скорее всего, мы выйдем на плановые показатели, которые планировали в прошлом году на тот год, то есть это в районе 6-8% роста, при этом понимая, что будут будут значительно увеличены расходы», - пояснил Собянин.
По его словам, все региональные, муниципальные службы работают также без перебоев.
«Они укомплектованы всем необходимым: финансированием, оборудованием и комплектующими. <…> Потому что речь идет о ЖКХ, транспорте, здравоохранении, образовании, предоставлении ежедневных услуг населению», - заключил Сергей Собянин.