Экономист разбил мечты Зеленского о возможности заместить российский газ

Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев раскритиковал высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который заявил в своем Telegram-канале, что Киев сможет заменить российский газ за счет экспорта в Европу электроэнергии. Об этом пишет издание «Свободная пресса».

Алексей Белогорьев подтвердил, что Украина действительно ранее экспортировала электроэнергию в страны Европейского союза. Для этого «в 2022 году в Ивано-Франковской области был выделен Бурштынский энергетический остров».

БЭО отключили от общей энергосистемы страны, он был ориентирован исключительно на поставки электричества в ЕС. Эксперт полагает, что Владимир Зеленский, рассказывая о своих планах, имел ввиду именно его.

По данным специалиста, в последние месяцы энергопотребление на Украине существенно просело, в силу различных факторов. Поэтому, считает Белогорьев, «свободные мощности есть. Более того, именно летом энергосистема Украины всегда была избыточной за счет работы атомных станций».

Он подчеркнул, что в зимний период ситуация с электричеством становится менее радужной. В холодное время года Киев стабильно импортировал электороэнергию из соседних государств.