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1 час назад

Экономист разбил мечты Зеленского о возможности заместить российский газ

Илья Родин

Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев раскритиковал высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который заявил в своем Telegram-канале, что Киев сможет заменить российский газ за счет экспорта в Европу электроэнергии. Об этом пишет издание «Свободная пресса».

Алексей Белогорьев подтвердил, что Украина действительно ранее экспортировала электроэнергию в страны Европейского союза. Для этого «в 2022 году в Ивано-Франковской области был выделен Бурштынский энергетический остров».

БЭО отключили от общей энергосистемы страны, он был ориентирован исключительно на поставки электричества в ЕС. Эксперт полагает, что Владимир Зеленский, рассказывая о своих планах, имел ввиду именно его.

По данным специалиста, в последние месяцы энергопотребление на Украине существенно просело, в силу различных факторов. Поэтому, считает Белогорьев, «свободные мощности есть. Более того, именно летом энергосистема Украины всегда была избыточной за счет работы атомных станций».

Эксперт дал совет россиянам на фоне резкого падения рубля

Он подчеркнул, что в зимний период ситуация с электричеством становится менее радужной. В холодное время года Киев стабильно импортировал электороэнергию из соседних государств.

По мнению аналитика, «решение о поставках электроэнергии в ЕС больше политизировано, нежели практично». Киев не сможет ни частично, ни полностью заместить голубое топливо из РФ, максимум несколько «снизит потребность в российском газе».

Экономика,Видео,Владимир Зеленский,ЕС,
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