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2 часа назад

Bild: план Германии по поставкам газа дал сбой

Ura.Ruиещё 1

План министра экономики ФРГ Роберта Хабека по импорту сжиженного природного газа (СПГ) в Германию на корабле рискует стать неосуществимым. Об этом говорит представитель Ассоциации судовладельцев Мартин Крегер.

Bild: план Германии по поставкам газа дал сбой
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

«В немецком торговом флоте нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния. Всего по всему миру доступно почти 500 танкеров СПГ, но спрос со стороны других регионов мира высок», — заявил Мартин Крегер в интервью немецкой газете Bild. Потому план Хабека дает сбой, отмечается в статье.

Глава немецкого Минфина признал, что с подсчетом частоты и количества танкеров, которые доставляют СПГ к объектам, имеются сложности. «Стратегия министра Хабека в отношении СПГ потерпела неудачу и не сможет заменить то количество газа, которое нам понадобится предстоящей зимой в обозримом будущем», — подчеркнул политик ХДС Торстен Фрей.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что в Германии — газовый кризис из-за сокращения поставок газа. По его словам, в случае нехватки газа придется отключить некоторые отрасли, для которых это станет катастрофой. В стране уже начали экстренную подготовку к жизни без российского голубого топлива. Экономист заявил, что отказ от российского СПГ обойдется Германии в триллион евро.

Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока ЕС не собирается вводить запрет на поставки газа из России, потому что еще не существует замены. Агентство Reuters писало, что в Европе будет тяжелая зима в случае полного отказа от российского газа.

Экономика,Роберт Хабек,ЕС,
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