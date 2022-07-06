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2 часа назад

В Европе усомнились в способности Киева выплатить долги по иностранным кредитам

Lenta.ruиещё 1

Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани усомнился в том, что Украина окажется способна отдавать долги по иностранным кредитам. Об этом сообщает RT.

В ЕС усомнились в способности Киева выплатить долги по кредитам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парламентарий напомнил, что в мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выделить на восстановление Украины девяти миллиардов евро в виде кредита.

«Может ли Еврокомиссия гарантировать, что размер помощи, которая будет предоставлена Украине, будет рассчитан исходя из реальной способности страны выплатить такие суммы?», — задался он вопросом.

Мариани сослался на мнение директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, выразившей мнение, что помощь Киеву предпочтительнее оказывать в виде грантов, заранее уточнив потребности и способы их удовлетворения.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подсчитал, что украинским властям потребуется около 750 миллиардов долларов для реализации плана восстановления страны. При этом ключевым источником финансирования программы он предложил сделать конфискованные активы РФ и российских олигархов. Другие источники восстановления Украины — гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций, инвестиции и собственно бюджет страны, предложил он.

Экономика,Денис Шмыгаль,Тьерри Мариани,Кристалина Георгиева,Европарламент,Международный валютный фонд,Еврокомиссия,
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