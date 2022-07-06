Bild: план Германии по поставкам СПГ провалился

План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека по доставке сжиженного природного газа (СПГ) в Германию для беспроблемного прохождения зимнего сезона находится на грани провала. Об этом со ссылкой на данные немецкого издания Bild пишет ТАСС.
По словам экспертов, опрошенных изданием, главной проблемой по замене российского трубопроводного газа на СПГ стало то, что у Германии нет необходимых танкеров-газовозов, а большинство таких судов на мировом рынке уже связано долгосрочными контрактами.
«Кроме того, до сих пор одобрен только один из трех запланированных терминалов», - отметил эксперт из Института германской экономики (IW) Андреас Фишер.
В свою очередь представитель оппозиционного Христианско-демократического союза Торстен Фрай констатировал, что «стратегия министра Хабека по СПГ провалилась».
«Это стратегия не поможет заменить то количество газа, которое нам понадобится предстоящей зимой в обозримом будущем. Вот почему мы должны сделать все возможное, чтобы быстро заполнить газохранилища», - заметил он.
При этом глава земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт призвал к установлению фиксированной базовой цены на газ для населения.
Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Клаус Мюллер заявил, что значительная часть потребителей в ФРГ будет шокирована новыми ценами на газ. Накануне, впервые с начала марта, европейские цены на газ превысили 1800 долларов за тысячу кубометров.
В середине июня «Газпром» уменьшил на 40% объем прокачку газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой в Германию из Канады турбин Siemens, которые находились там на ремонте. Возвращению оборудования препятствуют введенные против России санкции. Вслед за этим ФРГ повысила до второй, предпоследней, степени чрезвычайный план по газу.