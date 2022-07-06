Bild: план Германии по поставкам СПГ провалился

План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека по доставке сжиженного природного газа (СПГ) в Германию для беспроблемного прохождения зимнего сезона находится на грани провала. Об этом со ссылкой на данные немецкого издания Bild пишет ТАСС.

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По словам экспертов, опрошенных изданием, главной проблемой по замене российского трубопроводного газа на СПГ стало то, что у Германии нет необходимых танкеров-газовозов, а большинство таких судов на мировом рынке уже связано долгосрочными контрактами.

«Кроме того, до сих пор одобрен только один из трех запланированных терминалов», - отметил эксперт из Института германской экономики (IW) Андреас Фишер.

В свою очередь представитель оппозиционного Христианско-демократического союза Торстен Фрай констатировал, что «стратегия министра Хабека по СПГ провалилась».

«Это стратегия не поможет заменить то количество газа, которое нам понадобится предстоящей зимой в обозримом будущем. Вот почему мы должны сделать все возможное, чтобы быстро заполнить газохранилища», - заметил он.

При этом глава земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт призвал к установлению фиксированной базовой цены на газ для населения.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Клаус Мюллер заявил, что значительная часть потребителей в ФРГ будет шокирована новыми ценами на газ. Накануне, впервые с начала марта, европейские цены на газ превысили 1800 долларов за тысячу кубометров.