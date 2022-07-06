IKEA пообещала позже запустить прием новых заявок на товары

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ретейлер IKEA в настоящий момент обрабатывает полученные заявки, прием новых заявок будет запущен позже. Об этом сообщается в среду на сайте компании.

"В данный момент мы обрабатываем полученные заявки. Прием новых заявок запустится немного позже. Следите за обновлениями на нашем сайте", - говорится в сообщении.

Компания должна была начать онлайн-распродажу накануне, но не сделала этого из-за сбоя на сайте. Позже IKEA предложила покупателям оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки, но форма не работает. Как отмечается в сообщении ретейлера, по техническим причинам оформление покупки на сайте временно недоступно, компания работает над решением проблемы.

"Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме", - подчеркнули в IKEA.