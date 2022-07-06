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8 часов назад

IKEA пообещала позже запустить прием новых заявок на товары

ТАССиещё 2

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ретейлер IKEA в настоящий момент обрабатывает полученные заявки, прием новых заявок будет запущен позже. Об этом сообщается в среду на сайте компании.

"В данный момент мы обрабатываем полученные заявки. Прием новых заявок запустится немного позже. Следите за обновлениями на нашем сайте", - говорится в сообщении.

Компания должна была начать онлайн-распродажу накануне, но не сделала этого из-за сбоя на сайте. Позже IKEA предложила покупателям оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки, но форма не работает. Как отмечается в сообщении ретейлера, по техническим причинам оформление покупки на сайте временно недоступно, компания работает над решением проблемы.

"Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме", - подчеркнули в IKEA.

Запланированная на 5 июля распродажа товаров со склада вызвана уходом IKEA с российского рынка, она проводится онлайн. 3 марта группа компаний "Интер Икеа" объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии. 15 июня в компании сообщили, что IKEA продаст четыре фабрики в России и оставит розничный бизнес в стране на паузе, это повлечет уменьшение штата сотрудников, однако торговые центры "Мега" продолжат работать.

Экономика,Ikea,
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