Канада должна решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северного потока» до начала профилактических работ на магистрали, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Он отметил, что не просит канадцев доставить турбину в Россию.

«Нам нужны мощности «Северного потока» для заполнения хранилищ. <...> Если для Канады здесь существует вопрос правового характера, то я хочу отметить, что не прошу их доставить ее (турбину) в Россию, доставьте ее в Германию», – передает его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Хабек призвал Оттаву «не ждать слишком долго» и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.

Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.

Представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.

В Кремле также сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.

Глава Минэкономики Германии также заявил, что не исключена вероятность дальнейшего сокращения поставок газа по «Северному потоку» после проведения технических работ.