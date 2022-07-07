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36 минут назад

Европа приняла решение по газу и атому

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Европейский союз принял решение временно признать природный газ и атом экологически чистыми источниками энергии. Однако использование подобного топлива будут регулировать, сообщает Helsinki Times.

Европа приняла решение по газу и атому
Фото: ReutersReuters

Инициативу поддержали 328 депутатов Европарламента, 278 высказались против. В итоге природный газ и ядерную энергетику решили включить в «Зеленую таксономию» — предназначенную для инвесторов классификацию экологически устойчивых проектов. Таким образом, атомные электростанции, работающие с использованием современных технологий, могут считаться устойчивыми. Однако власти будут контролировать уровень выбросов от подобных предприятий — для этого определены пороговые значения.

Однако некоторые политики раскритиковали результаты голосования. Член партии «Зеленый союз» Иирис Суомела заявила, что использование природного газа в любом случае приводит к загрязнению окружающей среды.

«Природный газ — это ископаемое топливо, использование которого приводит к выбросам, ускоряющим глобальное потепление. Эти факты не изменятся, даже если вы скажите, что газ является устойчивой формой энергии», — возмутилась политик.

В мае 2022 года Германия заявила, что будет выступать против плана Евросоюза о включении ядерной энергетики в «Зеленую таксономию». Федеральное министерство окружающей среды ФРГ выступило против инициативы, отметив, что ядерная энергия не является экологически чистой.

Экономика,Европарламент,ЕС,
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