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56 минут назад

Bloomberg написало, что Эр-Рияд продает часть нефти со скидкой из-за конкуренции с Москвой

Газета.Ru

Саудовская Аравия продает за границу некоторые сорта своей нефти со значительной скидкой по отношению к флагманскому сорту Arab Light, чтобы конкурировать с Россией на азиатском рынке, пишет агентство Bloomberg.

По данным издания, Эр-Рияд установил цены на сорта Arab Heavy и Arab Medium с самым большим с 2014 года дисконтом по отношению к Arab Light. Это объясняется тем, что Arab Heavy и Arab Medium в основном импортируют Китай и Индия. Однако в последнее время эти страны увеличили закупки российского сырья.

Королевство также предложило скидку на Arab Heavy и Arab Medium клиентам в Европе и США.

Наряду с Саудовской Аравией Иран ранее был вынужден снизить цену на свою нефть для Китая из-за конкуренции с Россией. В Пекине российское сырье пользуется высоким спросом из-за низкой стоимости. Китай стал одним из ключевых рынков сбыта российских энергоресурсов, поскольку Москва стремится сохранить экспортные поставки нефти на фоне ограничений из-за ситуации на Украине и антироссийских санкций. Для Тегерана китайский рынок — один из немногих, куда страна может поставлять сырую нефть, экспорт которой был ограничен санкциями Соединенных Штатов.

В конце марта Bloomberg, ссылаясь на свои источники, написало, что Россия решила продавать Индии нефть Urals со скидкой до $35 за баррель. По информации издания, это связано со снижением интереса со стороны других покупателей.

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