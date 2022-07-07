По информации агентства, обещанные странами Запада угрозы обрушить российскую экономику, скорее всего, не будут выполнены. Ее рецессия может оказаться более слабой, чем прогнозировали многие аналитики. Многие санкции Запада обернулись проблемами для самих западных стран и привели к росту инфляции, цен на продукты и топливо. Москва же, в свою очередь, продемонстрировала удивительную устойчивость к санкциям.