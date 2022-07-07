Европарламент одобрил кредит для Украины на сумму €1 млрд

Европарламент одобрил предоставление кредита Украине в размере €1 млрд. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.
Кредит, как указывает агентство, призван помочь Украине в ситуации "острой нехватки денежных средств, усугубленной [ведущимися в этой стране] военными действиями". "[Кредит] является первой частью запланированной макрофинансовой помощи Киеву в размере €9 млрд", уточнили в Bloomberg.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства объявили об оказании помощи Украине и нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.