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1 час назад

Глава МВФ заявила, что нельзя исключать возможность глобальной рецессии

ТАСС

Ситуация в мировой экономике крайне нестабильна, нельзя исключать рецессии. Об этом заявила в среду в интервью агентству Reuters директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Глава МВФ: нельзя исключать возможность глобальной рецессии
Фото: ReutersReuters

"Мы находимся в крайне нестабильной ситуации", - отметила она. Отвечая на вопрос о возможной глобальной рецессии, глава фонда подчеркнула: "Риск возрос, поэтому нельзя этого исключать".

"Это будет тяжелый 2022 год, но, возможно, еще более тяжелый 2023 [год], - добавила руководитель финансового учреждения. - Риски рецессии увеличились на 2023 год". Замедление экономического роста может стать "неизбежной платой" учитывая неотложную необходимость восстановления стабильности цен, сказала она.

По словам Георгиевой, ситуация в мировой экономике "значительно ухудшилась" по сравнению с апрелем, когда был опубликован соответствующий доклад МВФ. Глава фонда пояснила, что это связано с глобальной инфляцией, повышением процентных ставок, замедлением экономического роста в Китае, санкциями, связанными с ситуацией на Украине.

Она сообщила, что в ближайшие недели фонд уже в третий раз в этом году понизит прогноз темпов роста мировой экономики на 2022 год, который на данный момент составляет 3,6%. Экономисты МВФ пока продолжают рассчитывать экономические показатели. Ожидается, что обновленные данные будут опубликованы в конце месяца.

Экономика,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,
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