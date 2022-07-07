«Оптимальный вариант»: в Казахстане решили поставлять нефть в Европу в обход России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил диверсифицировать поставки нефти. Приоритетным он назвал Транскаспийский маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря и ведет в страны Европы, минуя Россию. В Кремле считают, что решение Токаева не было политически мотивированным. Эксперт Сергей Кондратьев считает, что для налаживания поставок казахской нефти в ЕС в обход России потребуется до четырех лет.

Поиск новых маршрутов для экспорта

На совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль транспортно-логистической отрасли в казахстанской экономике. По его словам, нынешняя геополитическая ситуация и санкционное противостояние "привело к разрыву традиционных транспортно-логистических цепочек". Именно поэтому глава государства счел необходимым проработать альтернативные маршруты коммуникации и доставки грузов, а также диверсификацию поставок.

В частности, президент поручил сформировать альтернативные железнодорожные маршруты – реализовать проекты Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Мактаарал – Дарбаза, а также построить обводную железнодорожную линию в обход Алматы. Особое внимание Токаев уделил развитию морских перевозок.

"Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время. Перед правительством я ставлю стратегическую задачу – трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря. Концептуально согласен, что требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау", – привела слова главы государства его пресс-служба.

5 июля российский суд приостановил прокачку нефти по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума. По нему поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.

На нынешнем заседании Токаев назвал диверсификацию поставок нефти одной из главных задач, стоящих перед страной.

"Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю "КазМунайГазу" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с "Самрук-Казына" следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь", – подчеркнул глава государства.

Обходной путь

Согласно информации на сайте министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, Транскаспийский международный транспортный маршрут, который Токаев считает приоритетным, пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию, Черное море и ведет в страны Европы, минуя Россию. На всем маршруте задействованы всего два вида транспорта: железнодорожный и морской.

Международная ассоциация Транскаспийского маршрута объединяет более 20 владельцев магистральной инфраструктуры и перевозчиков из 8 стран. Это - Азербайджан, Грузия, Казахстан, Китай, Польша, Румыния, Украина и Турция. Инициатором открытия транскаспийского коридора выступил Казахстан, поэтому штаб-квартира ассоциации расположилась в Нур-Султане.

По мнению заместителя руководителя Экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, для налаживания поставок казахской нефти в ЕС в обход России потребуется 3-4 года.

"Нарастить поставки казахской нефти в Европу в обход России можно двумя способами. Первый подразумевает прокладку подводного кабеля по дну Каспийского моря к трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан. Для этого потребуется дополнительно нанимать танкеры и минимум 3-4 года для налаживания поставок. Но даже при максимальной загрузке суммарные мощности составят 15-20 млн тонн в год. Для сравнения, Россия до недавнего времени поставляла в ЕС более 100 млн тонн", - сказал Кондратьев "Газете.Ru".

По его мнению, заместить Россию на европейском нефтяном рынке "помогло бы более широкое освоение месторождения "Кашаган".

"Там можно было бы добывать 30+ млн тонн в год. Еще одним вариантом стала бы переброска через Самару в Усть-Лугу. Это бы дало еще 15-18 млн тонн", - пояснил эксперт.

"Нужно очень внимательно смотреть"

Комментируя решение Токаева создать альтернативные маршруты для экспорта нефти, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оно вряд ли было политически мотивированным.

"Нужно очень внимательно смотреть... По экологическим параметрам было принято решение о приостановке, поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, считают ли в Кремле политически мотивированным решение Казахстана о поиске приоритетных маршрутов по поставкам нефти в обход РФ.

Терминалы приостанавливающего деятельность Каспийский трубопроводный консорциум в Новороссийске — главные ворота для выхода казахстанской нефти на рынки Европы и Северной Америки. Мощность магистрали составляет 67 млн т нефти в год. В частности, по трубопроводу Тенгиз — Новороссийск поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, которая после этого поступает на мировой рынок.

Также по этому трубопроводу поставляется сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. В марте КТК, крупнейшими акционерами которого являются "Транснефть" и "КазМунайГаз", сообщил о повреждениях шлангов двух из трех выносных причальных устройств.

Именно они позволяли загружать нефти в танкеры на значительном расстоянии от берега. Прокачка нефти по ним была приостановлена. В конце апреля ВПУ-3 отремонтировали. Однако Приморский районный суд Новороссийска постановил с 5 июля на 30 суток приостановить деятельность КТК из-за выявленных экологических нарушений на его производственных объектах.

Казахстанская нефть вместо российской

4 июля Токаев поговорил по телефону с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Президент страны отметил, что его государство стало первым в Центральной Азии, подписавшим с ЕС соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Казахский лидер также предложил Евросоюзу покупать казахстанскую нефть вместо российской.

"Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода "буферного рынка" между Востоком и Западом, Югом и Севером", – заявил Токаев.

Кроме того, он призвал ЕС к сотрудничеству в развитии альтернативных трансконтинентальных коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут.