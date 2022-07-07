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1 час назад

Литва отказалась создавать «зеленые коридоры» для транзита в Калининград

Lenta.ruиещё 1

Литовские власти откажутся создавать на своей территории «зеленые коридоры» для транзита санкционных российских грузов в Калининград, несмотря на предложения Еврокомиссии. Об этом заявила советник президента республики Аста Скайсгирите, пишет ТАСС.

По словам чиновника, все решения Вильнюса относительно ограничения перевозок были продиктованы общеевропейскими санкциями. Она также отвергла идею о переговорах с Москвой на этот счет и заявила, что российские дипломаты должны решать этот вопрос напрямую с руководством ЕС.

«Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. (...) Не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории», — заключила она.

18 июня Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининград некоторых товаров, которые попали под санкции Европейского союза. Власти России назвали такое решение блокадой, часть европейских стран, в том числе Германия, потребовали от республики начать пропуск грузов.

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В среду, 6 июля, губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил мнение, что в будущем можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград. Он уточнил, что по ней в регион смогут поступать российские товары без возможности продажи на территории ЕС.

Экономика,Видео,Антон Алиханов,Еврокомиссия,ЕС,
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