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1 час назад

Министр экономики ФРГ призвал ввести новые санкции против России

Lenta.ru

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказался за разработку новых экономических санкций против России. Об этом сообщает газета Nurnberg.

Германия призвала ввести новые санкции против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава министерства указал на эффективность введенных против Москвы ограничений и призвал дополнить их санкциями в области обслуживания программного обеспечения. Однако, по его словам, данную инициативу должны поддержать другие европейские партнеры.

«Я не хочу скрывать тот факт, что мое министерство все еще думает о дальнейших санкциях», — сказал Хабек в Мюнхене.

В июне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что компании ФРГ болезненно переносят антироссийские санкции. Во время выступления на конференции объединения он поблагодарил немецких промышленников за поддержку ограничительных мер, несмотря на то что они бьют по национальной экономике.

«Да, они болезненны и для нас, для наших компаний. Но они верны», — подчеркнул канцлер.

Экономика,Роберт Хабек,Олаф Шольц,
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