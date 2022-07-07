Казахстан решил торговать нефтью в обход России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проработать способы поставок нефти на экспорт. По его словам, нужно разнообразить пути продаж, сделав одним из приоритетных Транскаспийский маршрут, сообщило РИА «Новости».

Этот транспортный коридор проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию, откуда сырьё можно поставлять в страны Европы. Коридор не затрагивает территорию России.

Глава республики поручил национальной нефтегазовой компании «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант доставки сырья по Транскаспийскому маршруту с привлечением инвесторов, осваивающих нефтегазовое месторождение Тенгиз. Добывающая компания на 50% принадлежит американской Chevron и ещё на 25% — ExxonMobil.

Правительству Токаев поручи принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь. Особое внимание президент уделил развитию морских перевозок.

«Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объёме возможности морских перевозок. <...> Перед правительством я ставлю стратегическую задачу — трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря. Концептуально согласен, что требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау», — заявил глава Казахстана.

5 июля суд в Новороссийске приостановил на 30 дней работу «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) из-за экологических нарушений. На КТК приходится около 80% экспортируемой Казахстаном нефти, в том числе с крупнейшего месторождения Тенгиз. Экспорт идёт через Россию.