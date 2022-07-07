В Кремле допустили запрет на экспорт через Прибалтику

Запрет на экспорт через Прибалтику в качестве ответа на блокировку Калининграда возможен, но при условии, что не сработают другие методы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что идея запрета на вывоз и ввоз товаров в Россию через Прибалтику принадлежит властям Калининградской области.
«Если иные методы окажутся безрезультатны, это [запрет на экспорт] вполне нормальная практика», — допустил он.
Ранее с предложением запретить ввоз и вывоз товаров в Россию через Прибалтику выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.