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1 час назад

Международные импортеры СПГ предсказали дефицит газа в ЕС в ближайшие несколько зим

Газета.Ru

Международная группа импортеров СПГ (GIIGNL) заявила о сохранении проблемы с нехваткой газа в Евросоюзе (ЕС) в ближайшие несколько зим. Об этом сообщает Bloomberg.

Европе предсказали дефицит газа в ближайшие несколько зим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы пройдем эту зиму сезона 2022-2023 года без слишком большого ущерба, если нам повезет, однако следующая зима может оказаться более сложной, как и дальнейшая», — отметили в организации.

В публикации указали, что прошедшая зима в Европе была теплее обычного, поэтому в хранилищах еще остались определенные запасы на будущий сезон. Однако цены на энергоресурсы за несколько месяцев серьезно выросли, поэтому закупки топлива становятся все сложнее.

Эксперты рынка, опрошенные агентством, сошлись во мнении, что с учетом уменьшения поставок из России и возросшего спроса со стороны Китая, европейскому региону будет сложно заполнить хранилища на следующий год. Ситуация с дефицитом топлива в Европе может сохраняться от одного до трех лет.

5 июля в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось, что поставки трубопроводного газа из России в Европу сократятся на 55% к 2025 году. В МЭА отметили, что сокращение поставок произойдет из-за того, что долгосрочные контракты с «Газпромом» будут заканчиваться.

Экономика,Международное энергетическое агентство,Газпром,ЕС,
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