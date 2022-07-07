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59 минут назад

Путин заявил, что России удалось сохранить макроэкономическую стабильность

ТАССиещё 1

Россия смогла сохранить макроэкономическую стабильность, поддержать занятость, транспортно-логистические цепочки, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

Путин: Россия смогла сохранить макроэкономическую стабильность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Отдельно отмечу, что с учетом быстро меняющейся ситуации Госдума вместе с правительством вела постоянную донастройку целой линейки мер по поддержке базовых отраслей российской экономики и трудовых коллективов предприятий, включая сегмент малого и среднего бизнеса, IT-индустрию, другие важнейшие сферы", - сказал Путин.

"В итоге нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность, что чрезвычайно важно для экономики, поддержать занятость, нормальный ритм розничной торговли и в целом хозяйственной жизни в регионах, основные транспортно-логистические цепочки, расширить свободу предпринимательской деятельности и усилить защиту бизнеса от чрезмерного административного давления и необоснованного уголовного преследования", - подчеркнул глава государства. "Знаю, что здесь еще много чего нужно сделать, но в целом сделано немало", - заметил он.

Кроме того, указал глава государства, в сжатые сроки, начиная уже с первых чисел марта, в тесном контакте с правительством были введены несколько пакетов антисанкционных мер.

"Благодаря им последствия от недружественных, явно враждебных действий западных стран удалось минимизировать. Да, конечно, мы понимаем и знаем это, видим: они - эти меры введенные, незаконные меры против России - создают нам трудности, очевидный факт, но вовсе не такие, на которые рассчитывали инициаторы экономического блицкрига против России", - заключил Путин.

Экономика,Владимир Путин,Госдума,
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