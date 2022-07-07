Путин: Россия смогла сохранить макроэкономическую стабильность

"В итоге нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность, что чрезвычайно важно для экономики, поддержать занятость, нормальный ритм розничной торговли и в целом хозяйственной жизни в регионах, основные транспортно-логистические цепочки, расширить свободу предпринимательской деятельности и усилить защиту бизнеса от чрезмерного административного давления и необоснованного уголовного преследования", - подчеркнул глава государства. "Знаю, что здесь еще много чего нужно сделать, но в целом сделано немало", - заметил он.