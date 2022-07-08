Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
34 минуты назад

Эксперт раскрыл ловушку, связанную с ослаблением рубля

Елена Прошина

Возможности компаний строить планы дальнейшего развития ограничены из-за колебаний на валютном рынке. Об этом рассказал главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт раскрыл ловушку, связанную с ослаблением рубля
Фото: ТАССТАСС

Он пояснил, что компании, связанные с ВЭД, зависимы от роста волатильности валютных курсов валют, так как это значительно сокращает предсказуемость денежных потоков. Кроме того, Зварич подчеркнул, что резкое ослабление рубля может негативно повлиять на инфляцию — цена на импортные товары взлетит.

Россиянам посоветовали вкладывать деньги в китайский юань

Однако аналитик допустил, что рубль может восстановить свои позиции в течение месяца. Он предположил, что в долгосрочной перспективе для стабильного удержания рубля выше 70 за доллар необходимы значительные изменения, например, налаживание новых импортных цепочек. Однако Зварич подчеркнул, что это постепенный процесс и для налаживания подобного спроса понадобиться много времени.

Ранее сообщалось, что курс доллара по итогам торгов на Московской бирже снизился до 61,95 рубля, в евро - до 63,6 рубля.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников считает, что доллар к концу года может укрепиться до 75 рублей, поэтому посоветовал россиянам пока не продавать валюту.

Экономика,Богдан Зварич,Андрей Верников,Универ Капитал,Московская биржа,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители