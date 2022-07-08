Эксперт раскрыл ловушку, связанную с ослаблением рубля

Возможности компаний строить планы дальнейшего развития ограничены из-за колебаний на валютном рынке. Об этом рассказал главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в беседе с агентством «Прайм».

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Он пояснил, что компании, связанные с ВЭД, зависимы от роста волатильности валютных курсов валют, так как это значительно сокращает предсказуемость денежных потоков. Кроме того, Зварич подчеркнул, что резкое ослабление рубля может негативно повлиять на инфляцию — цена на импортные товары взлетит.

Однако аналитик допустил, что рубль может восстановить свои позиции в течение месяца. Он предположил, что в долгосрочной перспективе для стабильного удержания рубля выше 70 за доллар необходимы значительные изменения, например, налаживание новых импортных цепочек. Однако Зварич подчеркнул, что это постепенный процесс и для налаживания подобного спроса понадобиться много времени.

Ранее сообщалось, что курс доллара по итогам торгов на Московской бирже снизился до 61,95 рубля, в евро - до 63,6 рубля.