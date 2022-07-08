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2 часа назад

СМИ: Канада обманула Украину с турбинами для «Северного потока»

Елена Прошина

Канада решила проигнорировать просьбу Киева и сделать в санкциях против России исключение для турбин «Северного потока». Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на информированные источники, передает РИА Новости.

СМИ: Канада обманула Украину с турбинами для «Северного потока»
Фото: ТАССТАСС

Как пишет издание, правительство Канады согласовало это решение с Германией. Исключение турбин для газопровода Nord Stream из санкционного режима создает прецедент точечного снятия эмбарго, говорится в публикации.

Как утверждают собеседники портала, речь министра экономики ФРГ Роберта Хабека, который обратился к Канаде с просьбой передать турбину Германии, стала формальным поводом к отмене санкций. Кроме того, Канада намерена оправдать свое решение тем, что возвращение турбины позволит РФ восстановить объемы поставок газа в Евросоюз.

Издание отмечает, что Украина уже выразила недовольство решением Канады. В Министерстве энергетики Украины заявили, что Киев считает это решение «необоснованным и опасным для санкционного режима».

При этом издание отмечает, что министр энергетики Украины Герман Галущенко еще 22 июня отправил главе министерства природных ресурсов Канады Джонатану Уилкинсону письмо, в котором уговаривал Оттаву не возвращать турбины в Европу.

Экономика,ЕС,
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