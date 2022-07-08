Украина обратилась к Канаде с просьбой по «Северному потоку»

Украина призвала Канаду не передавать России турбину для газопровода «Северный поток». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве энергетики Украины, передает ТАСС.
Киев считает, что передача Российской Федерации турбины, которая сейчас находится в Монреале на ремонте, будет нарушением антироссийских санкций.
«Санкции запрещают передачу [России] любого газового оборудования», — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что если Канада проигнорирует просьбу Украины, Киев будет вынужден обратиться к европейским коллегам с требованием пересмотреть этот подход. Собеседник подчеркнул, что если западные страны не собираются выполнять согласованные ими решения о санкциях, то ни о какой солидарности не может быть и речи.
Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек обратился к Канаде с призывом принять решение касательно доставки турбины для «Северного потока» до начала профилактических работ на газопроводе. Он подчеркнул, что ФРГ требуются мощности «Северного потока» для заполнения хранилищ. При этом Хабек пояснил, что Канада может доставить турбину в Германию вместо России, если властей беспокоит вопрос «правового характера».