Украина обратилась к Канаде с просьбой по «Северному потоку»

Украина призвала Канаду не передавать России турбину для газопровода «Северный поток». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве энергетики Украины, передает ТАСС.

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Киев считает, что передача Российской Федерации турбины, которая сейчас находится в Монреале на ремонте, будет нарушением антироссийских санкций.

«Санкции запрещают передачу [России] любого газового оборудования», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что если Канада проигнорирует просьбу Украины, Киев будет вынужден обратиться к европейским коллегам с требованием пересмотреть этот подход. Собеседник подчеркнул, что если западные страны не собираются выполнять согласованные ими решения о санкциях, то ни о какой солидарности не может быть и речи.