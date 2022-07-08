Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
28 минут назад

Украина обратилась к Канаде с просьбой по «Северному потоку»

Елена Прошина

Украина призвала Канаду не передавать России турбину для газопровода «Северный поток». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве энергетики Украины, передает ТАСС.

Украина обратилась к Канаде с просьбой по «Северному потоку»
Фото: ТАССТАСС

Киев считает, что передача Российской Федерации турбины, которая сейчас находится в Монреале на ремонте, будет нарушением антироссийских санкций.

«Санкции запрещают передачу [России] любого газового оборудования», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что если Канада проигнорирует просьбу Украины, Киев будет вынужден обратиться к европейским коллегам с требованием пересмотреть этот подход. Собеседник подчеркнул, что если западные страны не собираются выполнять согласованные ими решения о санкциях, то ни о какой солидарности не может быть и речи.

Казахстан решил торговать нефтью в обход России

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек обратился к Канаде с призывом принять решение касательно доставки турбины для «Северного потока» до начала профилактических работ на газопроводе. Он подчеркнул, что ФРГ требуются мощности «Северного потока» для заполнения хранилищ. При этом Хабек пояснил, что Канада может доставить турбину в Германию вместо России, если властей беспокоит вопрос «правового характера».

Экономика,Роберт Хабек,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители