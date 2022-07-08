Раскрыта схема продажи российского угля в Индию за юани

В частности, в документах отмечается, что Ultratech просит пригородное отделение банка в Мумбае перевести средства на счет СУЭК в шанхайском филиале China Everbright Bank. В качестве посредника при переводе средств из одного банка в другой выступил гонконгский филиал HDFC Bank. Был ли данный платеж получен China Everbright и участвовал ли HSBC или любой другой банк в переводе, Reuters выяснить не удалось.

Ранее сообщалось, что в течение весны Китай и Индия закупили в России нефть, газ и уголь на общую сумму $24 млрд. В частности, Китай потратил на это $18,9 млрд, что почти в два раза больше, чем было годом ранее. Индия купила топливо на сумму 5,1 млрд евро, что более чем в пять раз больше, чем было в прошлом году. Доходы России от этих продаж стали на $13 млрд больше, чем за аналогичный период 2021 года.