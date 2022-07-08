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20 минут назад

Reuters раскрыл схему продажи российского угля в Индию за юани

Алиса Селезнёва

Крупнейший частный кредитор Индии — HDFC Bank принял участие в покупке угля у России индийским производителем цемента Ultratech за юани. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

Раскрыта схема продажи российского угля в Индию за юани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как выяснило агентство, в торговом счете от 5 июня говорится, что компания Ultratech при участии HDFC Bank приобрела у Сибирской угольной энергетической компании СУЭК российского угля за 172,7 млн юаней ($25,74 млн).

В частности, в документах отмечается, что Ultratech просит пригородное отделение банка в Мумбае перевести средства на счет СУЭК в шанхайском филиале China Everbright Bank. В качестве посредника при переводе средств из одного банка в другой выступил гонконгский филиал HDFC Bank. Был ли данный платеж получен China Everbright и участвовал ли HSBC или любой другой банк в переводе, Reuters выяснить не удалось.

Ранее сообщалось, что в течение весны Китай и Индия закупили в России нефть, газ и уголь на общую сумму $24 млрд. В частности, Китай потратил на это $18,9 млрд, что почти в два раза больше, чем было годом ранее. Индия купила топливо на сумму 5,1 млрд евро, что более чем в пять раз больше, чем было в прошлом году. Доходы России от этих продаж стали на $13 млрд больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Экономика,Коммерсант,СУЭК,
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