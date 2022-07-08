Курс евро впервые за 20 лет опустился ниже 1,01 доллара

В пятницу, 8 июля, курс евро к доллару опустился ниже $1,01. В последний раз такое значение фиксировалось почти 20 лет назад - в декабре 2002 года. Об этом пишет «Коммерсант».

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По данным торгов на Московской бирже на 10:44 мск, пара евро-доллар находилась на уровне 1,0081, тогда как уровень прошлого закрытия был в $1,0159. К 10:50 мск этот показатель поднялся до отметки 1,009.

Также снижение ускорили другие валюты. Так, доллар к иене опустился до 135,86 иены с 135,98 иены за доллар. Индекс доллара подрос на 0,33%, до 107,49 пункта.

Ранее евро уже обновлял минимум - 5 июля эта валюта подешевела до 1,0281 доллара.

Снижение стоимости евро происходит на фоне опасений надвигающейся на Европу рецессии, высокого уровня инфляции и ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центробанком.