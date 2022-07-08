Wells Fargo: рецессия в США уже наступила

Больше не стоит беспокоиться о рисках рецессии в США, поскольку она уже наступила, считают аналитики инвестиционной группы Wells Fargo. По их оценкам, спад в американской экономике начнется во второй половине года — то есть уже сейчас — на фоне более быстрой и масштабной инфляции, чем ожидалось, и ухудшения потребительских настроений. При этом лишь немногим более месяца назад Wells Fargo прогнозировала рецессию умеренную и не раньше конца 2022 года, напоминает Bloomberg.

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Финансовый институт стал одним из первых, кто заявляет, что экономика США уже пошла на посадку. Другие крупные игроки, такие как Guggenheim и Nomura Securities, ожидают спада к концу следующего года.

В первом квартале 2002 года ВВП США упал примерно на 1,6%, и данные Федерального резервного банка Атланты в режиме реального времени показывают аналогичное падение в марте — июне. Официальный отчет правительства с предварительной оценкой не будет опубликован до конца июля, пишет «Ридус».