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49 минут назад

Bloomberg: рецессия в США уже наступила

Газета.Ru

Больше не стоит беспокоиться о рисках рецессии в США, поскольку она уже наступила, считают аналитики инвестиционной группы Wells Fargo. По их оценкам, спад в американской экономике начнется во второй половине года — то есть уже сейчас — на фоне более быстрой и масштабной инфляции, чем ожидалось, и ухудшения потребительских настроений. При этом лишь немногим более месяца назад Wells Fargo прогнозировала рецессию умеренную и не раньше конца 2022 года, напоминает Bloomberg.

Wells Fargo: рецессия в США уже наступила
Фото: ReutersReuters

Финансовый институт стал одним из первых, кто заявляет, что экономика США уже пошла на посадку. Другие крупные игроки, такие как Guggenheim и Nomura Securities, ожидают спада к концу следующего года.

В первом квартале 2002 года ВВП США упал примерно на 1,6%, и данные Федерального резервного банка Атланты в режиме реального времени показывают аналогичное падение в марте — июне. Официальный отчет правительства с предварительной оценкой не будет опубликован до конца июля, пишет «Ридус».

Если и он покажет негативную динамику, США окажутся в состоянии технической рецессии. Но для определения реального спада более широко используется индикатор, который учитывает целый ряд экономических показателей, в том числе состояние рынка труда, инвестиции и расходы.

Экономика,
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