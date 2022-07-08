Генсек ООН призвал вернуть на мировой рынок российские продукты

Продовольствие и удобрения Украины и России должны быть возвращены на мировой рынок, несмотря на конфликт, ООН работает над соответствующим планом по обеспечению экспорта. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам министерской встречи Группы двадцати (G20).

"Продукция Украины, продовольствие и удобрения из России должны быть возвращены на мировые рынки, несмотря на [конфликт], - сказал Гутерриш. - Мы работаем над выработкой плана, который обеспечит безопасный экспорт украинского продовольствия по Черному морю, а также беспрепятственный доступ на мировые рынки для продовольствия и удобрений из России".

Ситуация на Украине и масштабные санкции, введенные против России Соединенными Штатами и Евросоюзом, повлекли за собой нарушения поставок зерна, что повышает риск продовольственного кризиса в ряде государств. С начала года цены на пшеницу и кукурузу существенно выросли. Как было отмечено на заседании СБ ООН 21 мая, запасов пшеницы в мире хватит только на 10 недель, а ситуация хуже, чем в кризисных 2007 и 2008 годах. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что продовольственный кризис в мире случился задолго до начала российской специальной военной операции на Украине, а его причинами стали в том числе пандемия коронавируса и просчеты западных стран. Он подчеркивал, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, обостривших кризис.