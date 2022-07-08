СМИ: экономика Германии столкнулась с серьезными проблемами

Благополучие Германии, экономика которой считается локомотивом ЕС, оказалось под угрозой. Об этом пишет Reuters.

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Несмотря на то, что экономический мотор ФРГ продолжает урчать, эксперты отмечают негативные сигналы для экономики страны. Так, в мае, впервые за три десятилетия, Германия импортировала больше, чем экспортировала. А ведь именно экспорт позволил стране войти в мировую экономическую элиту.

Министр финансов Кристиан Линднер сравнил эти данные с «предупреждением о сокращении прибыли» — сообщением, которые компании рассылают акционерам, если их доходы не оправдают ожиданий.

А экономисты пришли к выводу, что «глобализация, своевременные цепочки поставок и дешевая энергия из России — вещи, которые меняются, и меняются навсегда». О проблемах в немецкой экономике, которая сильно завязана на российский газ, говорит и падение на 12% акций Deutsche Bank и Commerzbank.

«Это действительно может стать началом периода ослабления для Германии. Надо посмотреть на Германию как на единую модель и, наверное, настало время реалистично оценивать ее сильные и слабые стороны. Никто не совершенен», - констатировал советник Министерства финансов Ахим Трюгер.

В середине июня «Газпром» уменьшил на 40% объем прокачку газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой в Германию из Канады турбин Siemens, которые находились там на ремонте. Возвращению оборудования препятствуют введенные против России санкции. Вслед за этим ФРГ повысила до второй, предпоследней, степени чрезвычайный план по газу.