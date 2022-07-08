СМИ: экономика Германии столкнулась с серьезными проблемами

Благополучие Германии, экономика которой считается локомотивом ЕС, оказалось под угрозой. Об этом пишет Reuters.
Несмотря на то, что экономический мотор ФРГ продолжает урчать, эксперты отмечают негативные сигналы для экономики страны. Так, в мае, впервые за три десятилетия, Германия импортировала больше, чем экспортировала. А ведь именно экспорт позволил стране войти в мировую экономическую элиту.
Министр финансов Кристиан Линднер сравнил эти данные с «предупреждением о сокращении прибыли» — сообщением, которые компании рассылают акционерам, если их доходы не оправдают ожиданий.
А экономисты пришли к выводу, что «глобализация, своевременные цепочки поставок и дешевая энергия из России — вещи, которые меняются, и меняются навсегда». О проблемах в немецкой экономике, которая сильно завязана на российский газ, говорит и падение на 12% акций Deutsche Bank и Commerzbank.
«Это действительно может стать началом периода ослабления для Германии. Надо посмотреть на Германию как на единую модель и, наверное, настало время реалистично оценивать ее сильные и слабые стороны. Никто не совершенен», - констатировал советник Министерства финансов Ахим Трюгер.
В середине июня «Газпром» уменьшил на 40% объем прокачку газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой в Германию из Канады турбин Siemens, которые находились там на ремонте. Возвращению оборудования препятствуют введенные против России санкции. Вслед за этим ФРГ повысила до второй, предпоследней, степени чрезвычайный план по газу.
При этом немецкое издание Breitbart отметило, что ВВП страны может получить серьезный удар при прекращении Россией экспорта своих энергоносителей. Германия может потерять около 200 миллиардов евро только за полгода.