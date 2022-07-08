Путин спрогнозировал ситуацию с продовольствием в мире

«В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженная. Поэтому в первую очередь мы, конечно, должны воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, российский рынок, всеми базовыми продуктами питания и уделить необходимое внимание отрасли переработки продуктов», — поручил Путин.