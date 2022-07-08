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49 минут назад

Путин спрогнозировал напряженную ситуацию с продовольствием в мире

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Ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Путин спрогнозировал ситуацию с продовольствием в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства заявил, что Россия должна обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания.

«В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженная. Поэтому в первую очередь мы, конечно, должны воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, российский рынок, всеми базовыми продуктами питания и уделить необходимое внимание отрасли переработки продуктов», — поручил Путин.

По мнению российского лидера, напряженность на рынках связана с «ошибочными действиями некоторых партнеров». Путин добавил, что это «их проблемы», но они также будут отражаться и на российских гражданах.

Экономика,Владимир Путин,
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