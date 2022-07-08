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1 час назад

Путин указал на катастрофическую ошибку Запада

Ura.Ruиещё 4

Продолжение санкционной политики против РФ Западом может привести к катастрофическим последствиям. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Путин указал на катастрофическую ошибку Запада
Фото: ТАССТАСС

«Дальнейшее использование Западом санкционной политики может привести к катастрофическим последствиям на мировом рынке. Запад пытается заставить экспортеров нарастить добычу энергоресурсов, но глобальный рынок не терпит суеты. Ошибки нельзя исправить за два дня», — сказал Путин. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».

Также Путин предупредил, что на мировых рынках продовольствия будет напряженная ситуация. Он призвал правительство обеспечить внутренний рынок РФ всеми базовыми продуктами питания.

«Украина пришла в ярость от огромного подарка ЕС Путину»

Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ на фоне спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией». При этом санкции больше вредят Западу, уточнял Путин.

Экономика,Владимир Путин,ЕС,
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