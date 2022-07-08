Путин указал на катастрофическую ошибку Запада

Продолжение санкционной политики против РФ Западом может привести к катастрофическим последствиям. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

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«Дальнейшее использование Западом санкционной политики может привести к катастрофическим последствиям на мировом рынке. Запад пытается заставить экспортеров нарастить добычу энергоресурсов, но глобальный рынок не терпит суеты. Ошибки нельзя исправить за два дня», — сказал Путин. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».

Также Путин предупредил, что на мировых рынках продовольствия будет напряженная ситуация. Он призвал правительство обеспечить внутренний рынок РФ всеми базовыми продуктами питания.