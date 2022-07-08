«Украина пришла в ярость от огромного подарка ЕС Путину»

«Подарок» для президента РФ Владимира Путина сделал Евросоюз, признав газ и атомную энергетику экологически чистыми источниками энергии, сообщают британские СМИ. На принятии такого решения настаивали Германия и Франция – первая заинтересована в газе, а вторая – в ядерных электростанциях. «Газета.Ru» разбиралась, какие последствия могут быть у этого решения Европарламента.

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Политики на Украине недовольны решением Европарламента включить газ и атомную энергетику в список «зеленых» энергоресурсов. Об этом сообщает газета The Daily Express.

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Согласно голосованию евродепутатов, было решено расширить таксономию ЕС – классификатор ресурсов, определяющий, какие энергетические проекты могут получить дополнительную поддержку и финансирование.

«Украина пришла в ярость, когда ЕС вручил огромный подарок Путину», — утверждает автор статьи Энтони Ашкеназ.

Принятию решения предшествовали месяцы «жарких споров», но в итоге внесенное председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен было принято.

Депутат Верховной рады Украины Инна Совсун написала в соцсетях: «Путин сегодня радостно потирает руки». Она также выразила благодарность 278 «смелым» депутатам Европарламента, выступившим против инициативы. Но большинство — 328 парламентариев — поддержали инициативу ЕК.

Светлана Краковская, украинский климатолог и член Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), заявила, что «шокирована» решением Европарламента.

В статье Daily Express утверждается, что Киев боится «возрастающей энергозависимости Европы от России» из-за расширения таксономии ЕС.

«Германия получает треть своего газа из России – она требовала включения этого ресурса в список. Берлин сможет продолжить отправлять Москве миллиарды», — говорится в материале.

Франция в свою очередь настаивала на включении в классификатор атомной энергии – страна получает до 70% своего электричества от АЭС.

При этом представители Австрии и Люксембурга, выступающие против атомной энергетики, заявили о своем намерении оспорить в суде результаты голосования Европарламента.

Новая таксономия ЕС вступит в силу с 2023 года, сообщало агентство Reuters.

«Таксономия это добровольный инструмент, который направлен на поощрение частных инвестиций в области, которые помогают достичь климатических целей», — заявила в ходе дебатов 5 июля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс.

По ее словам, инвестиции нужны для обретения независимости от российского газа.

Макгиннесс добавила, что страны ЕС могут полностью определять свой собственный энергетический баланс — Еврокомиссия не обязывает какое-либо государство или частного инвестора инвестировать в ядерную энергетику или природный газ.

Однако таксономия устанавливает «критерии для инвестирования в газ или ядерную энергетику для достижения и поддержки поставленных целей».

Возможные последствия для РФ

Расширение таксономии ЕС позволит строить на континенте новые атомные электростанции до 2045 года. Еврочиновники считают, что «зеленый» статус АЭС позволит сократить ущерб от выбросов в атмосферу парниковых газов со стороны угольных станций. По словам еврокомиссара Мейрид Макгиннесс, на «черное» сырье в ЕС до сих пор приходится до 15% от общей электрогенерации.

За последние десятилетия европейский энергорынок перестал играть для «Росатома» определяющее положение, отмечали ранее эксперты. Гораздо более выгодными выглядят перспективы инвестиций в Азиатско-Тихоокеанский регион.

По мнению старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, высказанному в конце января, сертификация «Северного потока — 2» может завершиться этим летом, если газ признают в ЕС «зеленым» источником энергии. Однако последние события вокруг Украины, изменили ситуацию вокруг этого проекта.

В середине ноября прошлого года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода. Проект предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, и, в частности, Украина.