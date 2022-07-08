«Украина пришла в ярость от огромного подарка ЕС Путину»

«Подарок» для президента РФ Владимира Путина сделал Евросоюз, признав газ и атомную энергетику экологически чистыми источниками энергии, сообщают британские СМИ. На принятии такого решения настаивали Германия и Франция – первая заинтересована в газе, а вторая – в ядерных электростанциях. «Газета.Ru» разбиралась, какие последствия могут быть у этого решения Европарламента.
Политики на Украине недовольны решением Европарламента включить газ и атомную энергетику в список «зеленых» энергоресурсов. Об этом сообщает газета The Daily Express.
Согласно голосованию евродепутатов, было решено расширить таксономию ЕС – классификатор ресурсов, определяющий, какие энергетические проекты могут получить дополнительную поддержку и финансирование.
«Украина пришла в ярость, когда ЕС вручил огромный подарок Путину», — утверждает автор статьи Энтони Ашкеназ.
Принятию решения предшествовали месяцы «жарких споров», но в итоге внесенное председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен было принято.
Депутат Верховной рады Украины Инна Совсун написала в соцсетях: «Путин сегодня радостно потирает руки». Она также выразила благодарность 278 «смелым» депутатам Европарламента, выступившим против инициативы. Но большинство — 328 парламентариев — поддержали инициативу ЕК.
Светлана Краковская, украинский климатолог и член Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), заявила, что «шокирована» решением Европарламента.
В статье Daily Express утверждается, что Киев боится «возрастающей энергозависимости Европы от России» из-за расширения таксономии ЕС.
«Германия получает треть своего газа из России – она требовала включения этого ресурса в список. Берлин сможет продолжить отправлять Москве миллиарды», — говорится в материале.
Франция в свою очередь настаивала на включении в классификатор атомной энергии – страна получает до 70% своего электричества от АЭС.
При этом представители Австрии и Люксембурга, выступающие против атомной энергетики, заявили о своем намерении оспорить в суде результаты голосования Европарламента.
Новая таксономия ЕС вступит в силу с 2023 года, сообщало агентство Reuters.
«Таксономия это добровольный инструмент, который направлен на поощрение частных инвестиций в области, которые помогают достичь климатических целей», — заявила в ходе дебатов 5 июля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс.
По ее словам, инвестиции нужны для обретения независимости от российского газа.
Макгиннесс добавила, что страны ЕС могут полностью определять свой собственный энергетический баланс — Еврокомиссия не обязывает какое-либо государство или частного инвестора инвестировать в ядерную энергетику или природный газ.
Однако таксономия устанавливает «критерии для инвестирования в газ или ядерную энергетику для достижения и поддержки поставленных целей».
Расширение таксономии ЕС позволит строить на континенте новые атомные электростанции до 2045 года. Еврочиновники считают, что «зеленый» статус АЭС позволит сократить ущерб от выбросов в атмосферу парниковых газов со стороны угольных станций. По словам еврокомиссара Мейрид Макгиннесс, на «черное» сырье в ЕС до сих пор приходится до 15% от общей электрогенерации.
За последние десятилетия европейский энергорынок перестал играть для «Росатома» определяющее положение, отмечали ранее эксперты. Гораздо более выгодными выглядят перспективы инвестиций в Азиатско-Тихоокеанский регион.
По мнению старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, высказанному в конце января, сертификация «Северного потока — 2» может завершиться этим летом, если газ признают в ЕС «зеленым» источником энергии. Однако последние события вокруг Украины, изменили ситуацию вокруг этого проекта.
В середине ноября прошлого года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода. Проект предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, и, в частности, Украина.
После начала военных действий на Украине Запад развернул масштабные санкции против России. Западные страны заявили о планах по отказу от российских энергоносителей.