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1 час назад

Daily Reckoning: РФ может использовать золото, чтобы положить конец гегемонии доллара

Газета.Ru

Оплата золотом в международных расчетах со стороны России позволит избежать глобального доминирования доллара США и поможет сформировать новый валютно-финансовый порядок. Такое мнение выразил американский экономист и инвестиционный банкир Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рикардс назвал самым главным оружием Америки доллар.

«США используют эту валюту для поощрения друзей и наказания врагов», — подчеркнул финансист.

Среди стран, на которые Соединенные Штаты хотели повлиять при помощи контроля над долларом, — Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Венесуэла и Северная Корея. Эти попытки влияния подтолкнули страны к поиску способа сокрушить «долларовую гегемонию».

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Автор привел в пример Россию, которая способна расплатиться по облигационным обязательствам при помощи поставок или продажи золота, не прибегая к замороженным активам в долларах.

В конце июня президент России Владимир Путин рассказал в приветственном слове участникам Делового форума БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) о проработке международной резервной валюты.

Экономика,Владимир Путин,БРИКС,
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