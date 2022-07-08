В США признали способность России положить конец гегемонии доллара

Оплата золотом в международных расчетах со стороны России позволит избежать глобального доминирования доллара США и поможет сформировать новый валютно-финансовый порядок. Такое мнение выразил американский экономист и инвестиционный банкир Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.

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Рикардс назвал самым главным оружием Америки доллар.

«США используют эту валюту для поощрения друзей и наказания врагов», — подчеркнул финансист.

Среди стран, на которые Соединенные Штаты хотели повлиять при помощи контроля над долларом, — Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Венесуэла и Северная Корея. Эти попытки влияния подтолкнули страны к поиску способа сокрушить «долларовую гегемонию».

Автор привел в пример Россию, которая способна расплатиться по облигационным обязательствам при помощи поставок или продажи золота, не прибегая к замороженным активам в долларах.