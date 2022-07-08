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1 час назад

Зеленский рассчитывает заменить российский газ для Европы украинской электроэнергией

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления перед депутатами парламента Словении заявил о намерении его страны возместить снижение объемов российского газа в Европе путем поставок украинской электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский рассказал Европе о способе заменить российский газ
Фото: ReutersReuters

Зеленский отметил, что Украина присоединилась к единой европейской энергосистеме и может быстро повысить экспорт в десять и более раз, что поможет заместить украинской электроэнергией существенную часть европейского импорта российского газа.

Он добавил, что украинская электроэнергия может обеспечить "новую энергетическую стабильность, а значит и снижение энергоцен в Европе. Зеленский подчеркнул, что в стране "значительный профицит в производстве электричества".

«Украина пришла в ярость от огромного подарка ЕС Путину»

Ранее постпред Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что предложение Киева заместить в Европе российский газ на украинскую электроэнергию плохо проработано и является скорее пиар-акцией.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Экономика,Владимир Зеленский,Владимир Чижов,Владимир Путин,ЕС,
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