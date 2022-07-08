Зеленский рассказал Европе о способе заменить российский газ

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления перед депутатами парламента Словении заявил о намерении его страны возместить снижение объемов российского газа в Европе путем поставок украинской электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС.

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Зеленский отметил, что Украина присоединилась к единой европейской энергосистеме и может быстро повысить экспорт в десять и более раз, что поможет заместить украинской электроэнергией существенную часть европейского импорта российского газа.

Он добавил, что украинская электроэнергия может обеспечить "новую энергетическую стабильность, а значит и снижение энергоцен в Европе. Зеленский подчеркнул, что в стране "значительный профицит в производстве электричества".

Ранее постпред Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что предложение Киева заместить в Европе российский газ на украинскую электроэнергию плохо проработано и является скорее пиар-акцией.