В стране ЕС провозгласили конец российской монополии на газ

Открытие интерконнектора Греция-Болгария (IGB) положит конец российской монополии на поставки газа. Об этом на церемонии открытия газопровода заявил исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирилл Петков, пишет РИА Новости.

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По его словам, IGB, через который в Болгарию пойдет азербайджанский газ, стал символом энергетической независимости. Политик подчеркнул, что его правительство за шесть месяцев смогло завершить работу, и он гордится этим достижением.

Петков напомнил, что присутствовал и на церемонии начала строительства плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Александруполисе. Оба эти проекта, провозгласил он, изменят энергетическую карту региона. Болгария начнет получать азербайджанский газ уже в следующие недели, что позволит стране диверсифицировать его источники.

Доступ республики к греческим портам в Эгейском море, заметил и.о. премьера, свидетельствует, что «эпоха разделения завершилась, началась эпоха сотрудничества в Евросоюзе и, естественно, с нашими соседями».

Правительство Болгарии ушло в отставку в конце июня после вынесения ему вотума недоверия. Оно продолжает работать до формирования нового или переходного кабинета министров. Если партийным коалициям не удастся договориться, страну ждут новые парламентские выборы.