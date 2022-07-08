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45 минут назад

Раскрыты договоренности Канады и ФРГ по "Северному потоку"

Илья Родин

Канадский политический журналист и писатель Роберт Файф рассказал в статье для издания Globe and Mail, что переговоры Оттавы и Берлина по вопросу о возвращении из ремонта газовой турбины для трубопровода «Северный поток» проходят успешно. В своем материале автор сослался на источник в администрации Канады.

Раскрыты договоренности Канады и ФРГ по "Северному потоку"
Фото: @NordStream2/Twitter@NordStream2/Twitter

По данным Роберта Файфа, в диалог Канады и Германии «вклинилась» Украина, которая выступает категорически против возвращения турбины Москве.

Отмечается, что положительное решение по этому вопросу все же может быть принято в ближайшие дни, но после того, как будут достигнуты все необходимые договоренности.

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Источник подчеркнул, что у России якобы есть «еще одна дополнительная турбина, которую она может ввести в эксплуатацию», но не желает задействовать, с тем, чтобы иметь дополнительный «рычаг давления» на Европу. Он полагает, что возврат отремонтированной турбины позволит снизить воздействие со стороны Москвы.

Экономика,Роберт Файф,ЕС,
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