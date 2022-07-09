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2 часа назад

Fitch присвоило Турции «мусорный» рейтинг

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Рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Турции с B+ до B, «мусорного» показателя, с негативным прогнозом. Аналитики компании заявили, что политика Турции препятствует притоку капиталов и стимулирует «спиральный рост инфляции». По прогнозам экспертов, в 2022 году инфляция в Турции составит 71,4%. Также в Fitch заявили, что политика страны становится всё более интервенционистской и непредсказуемой.

Fitch присвоило Турции «мусорный» рейтинг
Фото: UnsplashUnsplash

Как сообщил Bloomberg, в конце июня инфляция в Турции составила 78,62% из-за продолжающегося валютного кризиса и падения курса лиры. Это рекордный уровень инфляции за последние 24 года. Помимо быстрого обесценивания национальной валюты, в Турции также самая низкая доходность в мире, она оценивается в –64,6%.

Турецкий регулятор прогнозирует, что к концу года инфляция в стране замедлится до 57,92%. А международное рейтинговое агентство Fitch считает, что она составит 71,4%. Это самый высокий показатель среди всех рейтингуемых стран. Замедлить инфляцию до уровня в 57% удастся лишь в следующем году, уверены аналитики.

В начале 2022 года президент Турции Реджеп Эрдоган уволил главу национального статистического агентства Саита Эрдала Динчера после публикации данных об инфляции и безработице. Ведомство долгое время не передавало данные о миграции и смертности в Турции.

Bloomberg признал валюту Турции одной из худших в мире, но её дешевизна привлекла в страну иностранных покупателей квартир и домов. Из-за стремительно дешевеющей лиры россияне бросились скупать недвижимость в Турции.

Экономика,Реджеп Эрдоган,Fitch Ratings,
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