Эксперты заявили о наступлении рецессии в США

Аналитики американской инвестиционной группы Wells Fargo заявили, что в США уже наступила рецессия, экономика страны начала падать. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Больше нет необходимости беспокоиться о сроках рецессии в США, потому что мы уже в ней», - пишет агентство.

Инфляция быстрее и шире, чем ожидалось, ослабляет потребительские настроения, а корпорации отмечают сдвиг в расходах.

Несколько крупных игроков Уолл-стрит, вроде Guggenheim и Nomura Securities, предрекали рецессию к концу следующего года. Однако «звонок» от Wells Fargo говорит, что спад происходит уже сейчас.

«Наблюдается техническая рецессия, а также значительное ухудшение потребления и занятости», - сказал Самир Самана, старший стратег по глобальному рынку в инвестиционной группе.

Таким образом, Штатам предстоит испытать «заметное снижение по всей экономике по целому ряду показателей, включая рынок труда, инвестиции и расходы».

Аналитики говорят, что американцы ощутят последствия уже в этом году.

В Wells Fargo предупредили, что потребительские цены растут самыми быстрыми темпами за последние 40 лет. В июне они ускорятся до 8,8% к прошлому году. Это заставит ФРС действовать более агрессивно в повышении процентных ставок, чтобы охладить рост цен. Данная мера приведет к еще большему шоку.

ВВП США упал примерно на 1,6% в первом квартале, а данные Федерального резервного банка показывают падение аналогичной величины за три последних месяца.