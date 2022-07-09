"Зимой могут быть проблемы": министр ФРГ о ситуации с газом

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия может подвергнуться серьезному испытанию предстоящей зимой из-за проблем с поставками российского газа. Об этом сообщает Deutschlandfunk.

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«Ситуация сейчас контролируется. Однако зимой могут быть проблемы, если не получится за лето заполнить газохранилища», - сказал министр.

По словам Хабека, стране также необходимо обеспечить новые пути снабжения, то есть «выстроить терминалы по приему сжиженного газа».

Он назвал «кошмарным сценарием» то, что государство должно будет распределять потребление газа, если возникнет чрезвычайная ситуация. Подобное следует предотвратить, а «растущие цены должна сдерживать социальная политика».