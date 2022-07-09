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1 час назад

"Зимой могут быть проблемы": министр ФРГ о ситуации с газом

Майк Габриелян

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия может подвергнуться серьезному испытанию предстоящей зимой из-за проблем с поставками российского газа. Об этом сообщает Deutschlandfunk.

"Зимой могут быть проблемы": министр ФРГ о ситуации с газом
Фото: ReutersReuters

«Ситуация сейчас контролируется. Однако зимой могут быть проблемы, если не получится за лето заполнить газохранилища», - сказал министр.

По словам Хабека, стране также необходимо обеспечить новые пути снабжения, то есть «выстроить терминалы по приему сжиженного газа».

Он назвал «кошмарным сценарием» то, что государство должно будет распределять потребление газа, если возникнет чрезвычайная ситуация. Подобное следует предотвратить, а «растущие цены должна сдерживать социальная политика».

В стране ЕС провозгласили конец российской монополии на газ

Ранее Хабек признался, что стал меньше мыться, чтобы сэкономить энергию в условиях энергетического кризиса.

Экономика,Роберт Хабек,ЕС,
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