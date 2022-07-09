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3 часа назад

Bild: электроэнергия в ФРГ может подорожать на несколько тысяч евро в год

ТАССиещё 1

Рост цен на электроэнергию в ФРГ окажется более заметным для потребителей в 2022 году, чем предполагалось ранее. Об этом сообщила в субботу газета Bild со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства.

В ФРГ предупредили о резком росте цен на электричество
Фото: ТАССТАСС

В этом объединении предположили, что дополнительные издержки для домохозяйств, состоящих из одного человека, составят €2 700 в год, а, к примеру, из четырех - €5 000. Методология подсчетов в статье не объясняется.

"Все домохозяйства в Германии сталкиваются с невероятными сложностями. Особенно люди с низким доходом не могут себе позволить такие дополнительные траты", - сказал глава ассоциации Аксель Гедашко.

Цены на энергоносители растут в ФРГ с конца 2021 года, ускорилась динамика после начала российской специальной военной операции на Украине. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в июне стоимость энергоносителей выросла на 38%. Правительство параллельно с этим планирует к 2024 году отказаться от российского газа. Поставки угля и нефти из РФ предполагается заменить к концу года.

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