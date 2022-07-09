Канада анонсировала расширение уже введенных санкций против РФ

Канада намерена расширить введенные ранее санкции против ряда отраслей энергетики и промышленного производства России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канадский МИД.
Уточняется, что изменения затронут сферы нефтяного, газового и химического секторов. Ограничения распространятся на промышленное производство в этих сферах.
«Эти новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования», — пояснили в ведомстве.
Также отмечается, что после введения рестрикций у канадского бизнеса будет 60 дней на завершение контрактов с затронутыми отраслями.
8 июля Оттава также ввела санкции против 29 физических и 15 юридических лиц. Так, в списки попали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер, директор вещания RT Антон Красовский и писатель Захар (Евгений) Прилепин.