Канада анонсировала расширение уже введенных санкций против РФ

Канада намерена расширить введенные ранее санкции против ряда отраслей энергетики и промышленного производства России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канадский МИД.

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Уточняется, что изменения затронут сферы нефтяного, газового и химического секторов. Ограничения распространятся на промышленное производство в этих сферах.

«Эти новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования», — пояснили в ведомстве.

Также отмечается, что после введения рестрикций у канадского бизнеса будет 60 дней на завершение контрактов с затронутыми отраслями.