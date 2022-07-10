Стало известно о планах Киева «конфисковать» российскую недвижимость в Британии

Отмечается, что речь идет о 18 объектах, стоимость которых, по предварительным данным, достигает 100 миллионов фунтов стерлингов. «Украина также рассматривает возможность судебного иска о вступлении во владение 18 объектами недвижимости», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против наложения ареста на российские финансовые активы на сумму до 500 миллионов долларов, которые предлагают изъять для финансирования восстановления Украины. Он напомнил, что защита фундаментальных прав собственности имеет основополагающее значение для либеральной демократии, и подчеркнул, что этот шаг станет прецедентом для наделения государств большей властью в ущерб гражданским правам и свободам.