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56 минут назад

На Украине призвали Канаду отменить решение вернуть турбину для «Северного потока»

Газета.Ru

Минэнерго Украины в социальных сетях призвало власти Канады отменить решение о возврате турбины Siemens, необходимой для продолжения поставок газа по трубопроводу «Северный поток».

Украина обратилась к Канаде с призывом по «Северному потоку»
Фото: ReutersReuters

«Призываем правительство Канады отменить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима», — заявили в министерстве, добавляя, что разочарованы этим шагом.

В ведомстве полагают, что поставки газа в Германию Россия может продолжать и без турбины при помощи «уже оплаченных ею транзитные мощностей через Украину».

«Компрессорная станция «Северного потока — 1» оборудована несколькими турбинами, в том числе резервными. Только одна турбина находится сейчас в Канаде», — добавили в Минэнерго Украины.

О решении Канады писало агентство Reuters со ссылкой на источник. Турбина будет отправлена в Германию, а затем ее доставят «Газпрому».

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Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал этот шаг «очень плохим прецедентом».

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, поприветствовал это решение.

Экономика,Сергей Макогон,Олаф Шольц,Газпром,
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