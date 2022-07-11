"Завтра Путин закроет газовый кран": В ФРГ испугались действий России

Из-за приостановки поставок газа по трубопроводу «Северный поток» в связи с плановыми работами по техобслуживанию в Германии испугались, что российский президент Владимир Путин навсегда перекроет поставки энергоресурса в Европу, сообщает Bild.

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«Завтра Путин закроет газовый кран. Но откроет ли он его снова?» — пишет издание.

Работы по ремонту газопровода продлятся десять дней, однако геополитическая ситуация в мире изменяется слишком стремительно, чтобы предсказать дальнейшие отношения между Москвой и Берлином даже на этот короткий срок, говорится в материале Bild.

Кроме того, серьезные опасения возникли у промышленников ФРГ. Без российского газа не могут существовать химическая и фармакологическая отрасли Германии, которые потребляют 15 процентов всего газа, поступающего в страну.