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1 час назад

Аналитик допустил скорое возвращение доллара по 50 рублей

Елена Прошина

Российская национальная валюта может вернуться к 50 рублям за доллар, несмотря на то, что в последние дни курс падал, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.

Аналитик допустил скорое возвращение доллара по 50 рублей
Фото: ТАССТАСС

По его словам, после выступлений чиновников курс доллара перешагнул отметку в 62 рубля. Следующим важным рубежом будет показатель в 68-70 рублей.

По словам эксперта, факторы, которые помогали укреплению рубля, никуда не делись. Поэтому, «доллар по 50» вполне может вернуться.

«Предложение экспортеров по-прежнему превышает спрос от импортеров. В ближайшее время тенденция вряд ли изменится. Центробанк разрешил банкам вводить отрицательные ставки на валютные счета для юридических лиц, что тоже на руку покупателям рубля», — считает Антонов.

Экономисты «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко заявили, что если Россия полностью заместит выпадающий экспорт нефти в Евросоюз, курс рубля в 2023 году составит 74 рубля за доллар.

При этом стоимость барреля нефти марки Brent должна будет находиться на отметке в 100 долларов, а Urals – 70.

Экономика,Владислав Антонов,Ренессанс Капитал,ЕС,
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