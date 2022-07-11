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47 минут назад

В Китае заявили об опасности установления потолка цен на российскую нефть

Lenta.ruиещё 5

Ограничение цен на российскую нефть, обсуждаемое Западом, еще сильнее нарушит глобальную цепочку поставок энергоносителей, заявил декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян, пишет «Хуаньцю шибао».

В КНР заявили об опасности установления потолка цен на нефть из РФ
Фото: ReutersReuters

По его словам, такое развитие событий спровоцирует крайнюю волатильность стоимости поставок, что опасно ростом глобальной инфляции и приведет к замедлению восстановления мировой экономики. Он напомнил, что Запад своими действиями хочет ударить по энергетическим доходам России с наименьшими затратами для себя. Однако эффект от ограничений может быть отрицательным, спрогнозировал экономист.

Он предположил, что Москва сократит добычу нефти. К примеру, по оценкам JPMorgan Chase & Co, Россия способна уменьшить добычу нефти на пять миллионов баррелей в сутки без серьезного ущерба для собственной экономики. В результате Европе и США придется иметь дело с повышением цен, уверен Боцян.

Боцян заявил об опасности установления потолка цен на нефть из России.

«Эскалация энергетической войны между Россией и Западом может привести к кардинальным изменениям в структуре глобального энергоснабжения», — допустил он перестройку системы.

Эксперт подчеркнул, что ценовой потолок ухудшит положение мировой экономики, на которую уже давит огромная инфляция.

О том, что государства-члены «Большой семерки» (G7) рассматривают установление максимальных цен на нефть из России, стало известно в конце июня. Они хотят установить максимальную стоимость российской нефти путем запрета на оказание услуг по ее транспортировке морем, если цена топлива превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

Экономика,
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