Прекращена поставка газа по «Северному потоку»

Поставки по российскому газопроводу «Северный поток» полностью прекращены с началом газовых суток - с 7.00 мск. Об этом со ссылкой на данные оператора магистрали Nord Stream AG пишет РИА Новости.

Сегодня обе нитки газопровода, идущего в Германию, остановлены для проведения профилактических работ, которые будут включать в себя в том числе и тестирование механических компонентов. Ожидается, что техобслуживание продлится до 21 июля.

При этом накануне по «Северному потоку» было прокачано около 63,4 миллиона кубометров газа, что аналогично уровню в предыдущие дни и составляет около 40% от максимальной мощности магистрали.

Ранее «Газпром» уменьшил объем прокачки газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой из Канады турбин Siemens, которые находились там на ремонте. Возвращению оборудования препятствуют введенные против России санкции. В результате переговоров с Берлином Оттава согласилась передать отремонтированное оборудование России.