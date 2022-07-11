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58 минут назад

Прекращена поставка газа по «Северному потоку»

Рамблер

Поставки по российскому газопроводу «Северный поток» полностью прекращены с началом газовых суток - с 7.00 мск. Об этом со ссылкой на данные оператора магистрали Nord Stream AG пишет РИА Новости.

Сегодня обе нитки газопровода, идущего в Германию, остановлены для проведения профилактических работ, которые будут включать в себя в том числе и тестирование механических компонентов. Ожидается, что техобслуживание продлится до 21 июля.

При этом накануне по «Северному потоку» было прокачано около 63,4 миллиона кубометров газа, что аналогично уровню в предыдущие дни и составляет около 40% от максимальной мощности магистрали.

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Ранее «Газпром» уменьшил объем прокачки газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой из Канады турбин Siemens, которые находились там на ремонте. Возвращению оборудования препятствуют введенные против России санкции. В результате переговоров с Берлином Оттава согласилась передать отремонтированное оборудование России.

«Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что сейчас турбина для компрессорной станции «Портовая», нагнетающей газ в «Северный поток», проходит испытания в Монреале и будет отправлена ориентировочно после 14 июля. При этом ожидается, что в Россию оборудование прибудет уже после окончания технических работ на «Северном потоке».

Экономика,Видео,Коммерсант,Газпром,
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