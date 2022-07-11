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49 минут назад

Эксперт оценил шансы на доллар по 50 рублей

Алиса Селезнёва

Аналитик BitRiver Владислав Антонов допустил, что курс доллара вернется к 50 рублям, если российские финансовые власти откажутся от «словесных интервенций». Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Антонов, именно на фоне заявлений чиновников доллар поднялся выше 62 рублей. По его словам, это важная отметка, после которой российской валюте грозит падение до 68-70 рублей за доллар.

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В то же время все факторы, помогавшие рублю укрепиться, продолжают действовать, подчеркнул эксперт. В частности, предложение экспортеров выше спроса от импортеров, а банкам теперь разрешено вводить отрицательные ставки на валютные счета для юрлиц.

По мнению Антонова, ниже 50 рублей доллар не упадет, а возвращение американской валюты к 70 рублям не будет мгновенным. Если обойдется без «словесных интервенций» чиновников, доллар может на время упасть до 50-55 рублей, заключил аналитик.

В начале прошлой недели российская валюта падала на фоне новостей о планах российских властей принять меры по нормализации курса. Слишком дорогой рубль - негативный фактор для российского экспорта.

Однако по итогам торгов Мосбиржи в пятницу, 8 июля, доллар падал на 1,03 рубля, до 60,92 рубля. Евро потерял 1,25 рубля и стоил 62,35 рубля.

Экономика,Видео,Владислав Антонов,Московская биржа,
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