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2 часа назад

Россиянам рассказали, когда может подешеветь бензин

Алиса Селезнёва

Стоимость бензина на АЗС в России может заметно снизиться через полгода, если оптовые цены не пойдут вверх. Об этом радио Sputnik заявил эксперт топливного рынка Олег Ашихмин.

Россиянам рассказали, когда может подешеветь бензин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сейчас на внутреннем российском рынке сложился профицит топлива, что привело к падению оптовых цен. Однако есть несколько причин того, почему цены на бензин на заправках не пошли вниз.

«Одна из них в том, что политическая ситуация постоянно меняется, и у продавцов бензина нет четкой уверенности, что оптовые цены зафиксируются на нижнем уровне. В такой ситуации операторы АЗС не спешат сильно снижать цены, чтобы потом не пришлось их резко повышать», - пояснил Олег Ашихмин.

Эксперт уверен, что бензин подешевеет и в рознице, если «полгода оптовые цены будут на относительно низком уровне».

На фоне российской спецоперации на Украине Европейский союз согласовал уже шестой пакет антироссийских санкций, в который, в частности, войдет эмбарго на нефть. Так, ЕС введет полный запрет на импорт российской нефти через порты. Однако поставки топлива из России через нефтепровод «Дружба», от которого зависит Венгрия, пока остаются. Это решение уже привело к росту цен на бензин в европейских странах.

Экономика,Олег Ашихмин,ЕС,
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