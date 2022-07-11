Россиянам рассказали, когда может подешеветь бензин

Стоимость бензина на АЗС в России может заметно снизиться через полгода, если оптовые цены не пойдут вверх. Об этом радио Sputnik заявил эксперт топливного рынка Олег Ашихмин.

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По его словам, сейчас на внутреннем российском рынке сложился профицит топлива, что привело к падению оптовых цен. Однако есть несколько причин того, почему цены на бензин на заправках не пошли вниз.

«Одна из них в том, что политическая ситуация постоянно меняется, и у продавцов бензина нет четкой уверенности, что оптовые цены зафиксируются на нижнем уровне. В такой ситуации операторы АЗС не спешат сильно снижать цены, чтобы потом не пришлось их резко повышать», - пояснил Олег Ашихмин.

Эксперт уверен, что бензин подешевеет и в рознице, если «полгода оптовые цены будут на относительно низком уровне».